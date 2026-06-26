Le maire de Lyon devrait engager les démarches nécessaires pour intégrer les figures de Marc Bloch et Simonne Vidal sur la fresque des Lyonnais.

Après être entrés au Panthéon le 23 juin, Marc Bloch et sa femme Simonne Vidal, pourraient être les prochains à rejoindre la fresque des Lyonnais. Lors du conseil municipal, Romain Billard (LR) a proposé d'inscrire la figure du résistant et de sa femme sur l'œuvre du 1er arrondissement, estimant qu'il y avait sa place, tant "son destin est intimement lié à notre ville".

L'élu du 6e arrondissement avait déjà fait cette proposition en mars 2025. Une proposition rejetée, car seules les personnes encore en vie pouvaient être inscrites sur la fresque. Cette fois-ci, le maire de Lyon a affirmé soutenir l'inscription de l'historien et résistant et engager les démarches nécessaires.

A noter que le trompe l'œil sera réaménagé dans le cadre d'une rénovation de la fresque programmée d'ici 2027.

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