Dans l'Ain, l’association Emeraude rachète le fonds de commerce Woody mon Sapin.

Émeraude, l’association engagée dans l’inclusion et l’emploi des personnes en situation de handicap, a racheté le fonds de commerce et l’activité commerciale de Woody mon sapin, une entreprise implantée dans l’Ain et spécialisée dans la fabrication de sapins de Noël réutilisables.

Cette acquisition a été présentée lors de l’assemblée générale annuelle d’Émeraude, qui a dressé le bilan de ses activités en 2025. Selon le communiqué de l’association, Woody mon sapin développe des sapins conçus à partir de bois recyclé ou issu de forêts gérées durablement, assemblés sans colle ni peinture et destinés à être réutilisés pendant plusieurs années. Une activité qu’Émeraude connaissait déjà bien. ''Nous collaborions déjà avec cette entreprise dans le cadre d’activités de sous-traitance. Notre objectif est désormais de produire et commercialiser jusqu’à 6 000 sapins par an'', indique Jean-Jacques Monfort, président d’Émeraude.

L’association poursuit également son développement avec l’acquisition du bâtiment occupé par l’entreprise Roxel, situé à proximité de ses locaux actuels. Selon Jean-Jacques Monfort, cette extension doit permettre de disposer ''davantage d’espace et de confort'' pour les salariés tout en accompagnant la croissance des différentes activités du groupe.

L'association étend ses ambitions

Émeraude entend également se positionner sur de nouveaux marchés. Si la demande pour les composteurs traditionnels ralentit, celle des équipements adaptés aux espaces urbains progresse. ''Le marché des composteurs de balcon est aujourd’hui en plein essor et ouvre de nouvelles perspectives de développement'', affirme ainsi Christophe Rochcongar, directeur général de l’association, toujours dans le communiqué.

À travers ces différents projets, Émeraude poursuit sa stratégie de développement tout en affirmant sa volonté de créer des emplois durables et de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.