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Bison Futé : un week-end de vacances anticipées plutôt calme sur les routes de la région

  • par Loane Carpano

    • La circulation devrait être plutôt fluide sur les routes de la région pour ce premier week-end de vacances anticipées.

    La circulation ne devrait pas être trop difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce premier week-end de vacances anticipées, Bison Futé hisse le drapeau jaune dans le sens des départs ce vendredi 26 juin et vert dans le sens des retours. Le reste du week-end, tous les drapeaux seront au vert, dans les deux sens de circulation.

    Bison Futé préconise néanmoins d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 19h, ce vendredi. Des difficultés sont principalement attendues entre le début d'après-midi et le début de soirée.

    Bison Futé appelle à la vigilance

    Face aux fortes chaleurs touchant l'ensemble de la France, Bison Futé appelle à la prudence sur les routes. Le ministère conseille de ne pas circuler aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre midi et 16 h, d'équiper les voitures de pare-soleil ou de films solaires, de boire régulièrement de l'eau et d'être attentif aux passagers les plus vulnérables.

    Lire aussi : Les travaux attendus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

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