Lyon : une vingtaine de jours d'ITT pour la victime d'une balle perdue

L'homme a été touché à la joue dans la nuit de samedi à dimanche place des Terreaux à Lyon.

Un homme a été blessé au visage par une balle perdue dans la nuit de samedi à dimanche place des Terreaux. Selon Le Progrès, après examens, la victime a reçu une vingtaine de jours d'ITT. Le coup de feu est parti après un conflit entre deux hommes. D'après le quotidien le tir était involontaire et les deux hommes, qui ont été arrêtés, ont expliqué avoir eu un litige avec un troisième homme et lui avoir tiré dessus. Ce dernier est recherché par les forces de l'ordre. On ne sait pas s'il a été touché par un des tirs.