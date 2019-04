Lyon : une rame Rhônexpress en panne bloque le tram T3

Cet incident technique ne pouvait pas plus mal tomber. Alors que la métropole de Lyon et le Sytral doivent renégocier le contrat Rhônexpress ce mardi 30 avril, une rame de la navette est en panne et bloque la circulation du tram T3.

Mise à jour à 10h25 : reprise du trafic sur les lignes T3 et Rhônexpress après deux heures de perturbations

Suite à la panne d'une rame de la navette Rhônexpress sur le secteur Dauphiné Lacassagne, la ligne de tram T3 est perturbée ce mardi matin. Ainsi, le tramway circule uniquement de Gare de Villeurbanne à Meyzieu Pannettes. Le plus simple reste encore de se rendre avec la ligne A jusqu'à Carré de Soie pour prendre le tram ensuite. De son côté, Rhônexpress circule uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Saint-Exupéry.

Cet incident technique tombe au plus mauvais moment pour Rhônexpress. Ce mardi 30 avril, la métropole de Lyon et le Sytral organisent une première réunion pour renégocier le contrat. Trois objectifs sont clairement affichés : faire baisser le prix de la navette, mettre fin au monopole contractuel de Rhônexpress avec l'ouverture à la concurrence, et permettre une meilleure desserte de l'Ouest lyonnais.