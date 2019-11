Lyon : une opération “cyclistes brillez” pour la visibilité des deux-roues

La police nationale et les associations d'usagers du vélo vont sensibiliser les deux-roues sur la nécessitée d'être visible la nuit.

La police nationale et va s'associer à la campagne de sensibilisation “cyclistes brillez” organisée par la Sécurité routière et la F.U.B (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette). Ce mercredi 13 novembre, place Louis-Pradel à Lyon (Lyon 1er), de 17h à 19h ils rappelleront “à tous les usagers de “modes doux” que leur visibilité est primordiale et que le respect du Code de la route contribue également à leur sécurité”. “L’objectif est d’informer les cyclistes sur la nécessité d’être vus par les autres usagers de la route (par l’éclairage de leur bicyclette qui est obligatoire et par le port de vêtements ou d’objets réfléchissants qui est fortement conseillé et même obligatoire pour les trottinettes électriques)”, a écrit la DDSP.

Par ailleurs, la police a prévenu qu'elle pourra évoquer le décret paru le 25 septembre dernier au Journal officiel sur la réglementation des engins de déplacement personnels motorisés, dont les trottinettes électriques. Ce texte prévoyait notamment le bridage à 25 km, l'interdiction d'être sur les trottoirs ou d'être deux sur ces deux-roues.

Plusieurs autres opérations vont aussi être menées sur l’agglomération lyonnaise par les associations La Ville à Vélo et La Maison du Vélo.