Lyon : une marche blanche pour Soulaymane, l’enfant défenestré par sa mère

Une marche blanche va avoir lieu ce lundi matin à Vaulx-en-Velin en la mémoire de Soulaymane, 5 ans, défenestré du 8e étage par sa mère le mardi 16 avril dernier.

Une marche blanche va être organisée ce lundi à 10h30 place de la Nation à Vaulx-en-Velin en la mémoire de Soulaymane, le jeune enfant de 5 ans, défenestré du 8e étage par sa mère le 16 avril dernier. La marche se dirigera à partir de 11h, vers le quartier du mas du Taureau où le jeune garçon est décédé.

Sa mère a été placée en garde à vue la semaine dernière et mise en examen pour “homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans”. La grande soeur du garçon, présente dans l'appartement au moment de faits, a été prise en charge et confiée à la protection de l'enfance. Une enquête est toujours en cours. Une cagnotte a été lancée sur la plateforme Leetchi pour que Souleymane “puisse être enterré dignement” et pour aider sa grande sœur. Plus de 2400 euros ont déjà été récoltés.