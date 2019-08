Lyon : un train Lyon-Mâcon supprimé, plusieurs retards dans le Rhône

Le trafic ferroviaire est relativement fluide ce vendredi autour de Lyon. La SNCF indique toutefois qu'un train Lyon-Mâcon a été supprimé. Quelques retards ont également lieu, notamment entre Villefranche-sur-Saône et Lyon.

Le trafic ferroviaire est relativement fluide ce vendredi autour de Lyon. La SNCF indique toutefois à 17h qu'un train Lyon-Mâcon a été supprimé. Quelques retards ont également lieu, notamment entre Villefranche-sur-Saône et Lyon.

Plusieurs autres perturbations sont à noter dans la région. Pour cause de travaux, les axes Aix-les-Bains-Chambéry, Saint-Étienne-Roanne et Saint-Étienne-Clermont sont coupés vendredi et samedi- pour raison de travaux. Comme nous l'écrivions mercredi, la ligne Firminy-Le Puy est elle aussi coupée après un éboulement à hauteur d’Aurec-sur-Loire. Des bus ont été mis en place sur ces axes.