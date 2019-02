Lyon : un mystérieux coeur dans le ciel pour la Saint-Valentin

Cet jeudi après-midi, un cœur et un message "bisou" ont été aperçu dans le ciel de Lyon.

Saint-Valentin oblige, les cœurs, chocolat et autres roses rouges fleurissent dans les commerces. Les vitrines se déguisent aux couleurs de la Saint-Valentin, et le ciel lyonnais n’a pas été épargné par la tradition du 14 février. Aux alentours de 14h30 cet après-midi, un mystérieux avion s’est amusé à tracer dans le ciel le mot « bisou ». Si les courbes sont un peu incertaines, l’intention est louable. Et quelques minutes plus tard, c’est un cœur, beaucoup plus réussi, traversé d’une flèche qui a été aperçu au-dessus de la capitale des Gaules. Qui qu’il soit, le mystérieux pilote a contribué à faire sourire les Lyonnais quelques instants, pour la journée des amoureux.