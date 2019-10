Lyon : un incident technique perturbe le métro A

Suite à un incident technique, la ligne du métro A de Lyon est perturbée ce mercredi en fin d'après-midi.

En raison d'un incident technique de nature électrique à la station Perrache, la ligne de métro A est perturbée depuis 17h20, ce mercredi en fin d'après-midi à Lyon. Il s'agit d'une perte d'alimentation sur le secteur.

Elle ne circule plus entre les stations Perrache et Charpennes. Seules les stations entre Charpennes et La Soie sont desservies.

Selon TCL, il faudra autour d'une heure pour que la situation revienne à la normale. La ligne a devrait repartir après 18h30, au minimum.