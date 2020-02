Lyon : un homme arrêté pour avoir frappé et harcelé sa compagne

Le suspect va être jugé ce lundi pour “violences sur conjoint”.

Le 17 janvier dernier, un homme avait violenté sa compagne âgée de 31 ans. Cette dernière a appelé la police, mais le suspect n'était plus présent quand les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. La victime déposait plainte le 3 février et expliquait qu’elle subissait le harcèlement et les violences de cet homme depuis plusieurs semaines. Ne vivant plus chez elle, il n’était pas localisé immédiatement. Un mandat de recherche était délivré par le Parquet. Ce Villeurbannais de 32 ans (5 faits au casier) était finalement interpellé le 13 février. Il a reconnu les faits en les minimisant. Il a été présenté au parquet le 15 février et écroué dans l’attente de sa comparution ce lundi.