Lyon : un grand marché de seconde main les 6 et 7 juin au centre commercial de la Part-Dieu 

L’événement promet de réunir "le meilleur de la scène lyonnaise de la fripe et de l’upcycling." Les 6 et 7 juin prochains, le centre commercial Westfield la Part-Dieu à Lyon accueille un grand marché de seconde main sur près de 100 m2. Cela se déroulera de 10 heures à 20 heures.

Au programme : une immersion dans l’univers de la mode durable avec la présence de friperies emblématiques, créatives et résolument engagées, promet le centre commercial. Parmi les exposants : Suzanne en ville, une boutique installée dans les pentes de la Croix-Rousse dont l’univers pop et coloré séduit le plus grand nombre, ou encore HandyclingLab.

