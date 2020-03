Dans une déclaration à 15h00 ce samedi, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a annoncé l’annulation de tous les événements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Les stades étant considérés comme des lieux ouverts, le derby entre Lyon et Saint-Étienne prévu dimanche à 21 heures est maintenu.