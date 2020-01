Lyon : un étrange phénomène météo vendredi soir à Lyon, c’était quoi ?

Les Lyonnais ont immortalisé le moment. Le ciel est devenu "particulier" vendredi en fin de journée. Avec un nuage en forme de rouleau horizontal.

Sur les réseaux sociaux, les Lyonnais ont immortalisé le moment. Mais qu’est-ce que c’est ? Pourquoi le ciel est comme ça ?

"Passage d'un arcus assez esthétique en cette fin de journée. Ce dernier aura occasionné de fortes rafales de vent et de fortes pluies passagères. Retour au calme ces prochains jours", explique Lyon Météo.

Un nuage en forme de rouleau horizontal

Info Climat définit l’arcus comme "un nuage en forme de rouleau horizontal attaché la plupart du temps à la base avant d'un cumulonimbus et se présentant comme un arc sombre et menaçant". "L'arcus se forme au contact de l'air chaud ambiant et d'une masse d'air froid qui se propage sur le sol", selon Info Climat.

Le phénomène a aussi pu être observé dans de nombreuses cités de la Métropole de Lyon.