Les vacances touchent à leurs fins et cela se ressent sur les routes. Ce samedi 29 août a été placé en rouge par Bison Futé dans le sens des retours.

La rentrée scolaire est programmée pour le mardi 1er septembre, il est donc temps de prendre le chemin de la maison. Nombreux sont ceux qui ont étiré leurs vacances jusqu’au bout du mois d’août, résultat Bison Futé a classé la France en rouge sur le chemin du retour.

D’Orange à Lyon, l’A7 sera, sans surprise, très fréquentée. Bison Futé conseille d’éviter l’axe entre 9h et 20h. Elle prévoit une saturation de l’autoroute en après-midi, entre 12h et 15h. Ceux qui auront fait le choix de la montagne cette année devront éviter l’A43 entre Chambéry et Lyon de 10h à 13h, le trafic y sera dense.

Patienter un jour de plus avant de prendre la route ne sera pas forcément utile, la journée de dimanche est également classée rouge dans le sens des retours.