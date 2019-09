Lyon : un conducteur renverse une piétonne rue Herriot

Au cœur de l’attention ces dernières semaines à cause des nuisances nocturnes et des bacs à fleurs sur les voies de bus, la rue Édouard Herriot fait une nouvelle fois parler d'elle. Une piétonne a été renversée par le conducteur d'un camion.

À Lyon, la rue Édouard Herriot cristallise l'attention entre les nuisances la nuit et les bacs à fleurs qui remplacent les voies de bus et vélo. Elle fait une nouvelle fois parler d'elle. En effet, selon nos informations, ce mercredi 25 septembre, vers 10h15, le conducteur d'un camion a renversé une dame octogénaire alors qu'elle traversait sur un passage piéton à hauteur de la place des Jacobins. Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'Hôpital Édouard Herriot, son pronostic vital n'est pas engagé. Les détails sur les circonstances de cet accident ne sont pas encore connus.

Le stationnement est désormais interdit sur la rue Herriot, le matin de 7 heures à 12 heures, et réservé désormais au livraison. Cette décision de la ville ne règle cependant pas la question du trafic de transit qui a été relevé sur la zone.