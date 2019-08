Lyon : un ado masqué et armé terrorise les passants devant l'Opéra

Ce jeudi 8 août en début de soirée, un homme masqué et armé effraie les passants devant l'Opéra de Lyon. En réalité, un adolescent en train de jouer avec ses amis.

Grosse frayeur pour les badauds ce jeudi 8 août en début de soirée devant l'Opéra de Lyon. Un homme gesticule sous les arcades de l'Opéra, un masque Anonymous sur le visage et une arme à la main. Inquiets, les passants préviennent aussitôt la police. Loin d'être un assassin en puissance, les forces de l'ordre découvrent un adolescent derrière le masque, en plein jeu avec ses amis. Son arme était inoffensive. Le jeune homme a malgré tout fini en garde à vue, non pas à cause du jeu mais des 23 grammes de cannabis découverts sur lui. Il a été convoqué au tribunal.