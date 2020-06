Cambriolage dans un foyer à Lyon : les suspectes étaient sous le même toit

Trois jeunes filles ont été interpellées à Lyon, suite à un cambriolage dans un foyer à Lyon qui les hébergeait.

Le 21 mai, un cambriolage a lieu dans un foyer du 6e arrondissement de Lyon. 300 euros et des objets disparaissent. Après avoir exploité la vidéo surveillance, les enquêteurs ont interpellé deux jeunes filles de 15 et 16 qui habitaient dans ce même foyer et connues pour 4 et 3 antécédents judiciaires. Une troisième âgée de 15 ans et déjà connu pour 2 antécédents a été également arrêté.

Lors de leur interpellation, elles ont reconnu le cambriolage et les faits reprochés. Elles ont été laissées libres avec une convocation devant la justice pour la fin de l'année.