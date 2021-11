Lyon : top départ pour l'évènement caritatif la course des Lumières

Samedi 13 novembre, la course des Lumières, organisée pour aider la recherche médicale va s'élancer à 18 heures à Lyon.

La course des Lumières réunit des particuliers, et des entreprises qui ont inscrit leurs salariés. Le but est de réunir des fonds pour deux associations, la Fondation pour la recherche médicale et Clowns Z'hopitaux. Cette course semi-nocturne en plein cœur de Lyon rassemble chaque année plus de 5000 personnes. Samedi 13 novembre, les coureurs s'élancent entre 18h et 19h de la place Maréchal Lyautey.

L'évènement propose deux formats : une course de 10 kilomètres ou une marche 4 kilomètres. Un village départ proposera des ateliers et divers stands, ainsi que des boissons chaudes. Pour cette édition, 6 560 € ont déjà été collectés à Lyon par des participants auprès de leurs proches, en plus des frais d'inscriptions.