Lyon TCL : le métro C change de style, la première rame rénovée arrive

Après plus de 35 ans d'utilisation, les 5 rames du métro C de Lyon sont actuellement rénovées tour à tour. La première qui vient de sortir des ateliers a repris le service dès ce 12 février.

Les cinq rames "métro crémaillère Lyon 80" de la ligne C ont été mises en service en 1984. Elles bénéficient actuellement tour à tour d'une opération de contrôles réglementaires sur plusieurs points de sécurité, mais aussi d'une rénovation technique sur les câblages.

À cette occasion, l'aménagement intérieur des rames a été rénové aux couleurs du réseau. Les tissus des sièges et tapis de sol ont été renouvelés, tout comme les habillages intérieurs (coque des sièges et panneaux d'habillage). En parallèle, des "combles lacunes" ont été installés, ce qui permet d'améliorer l’accessibilité aux rames pour les personnes en fauteuils.

Une première rame de retour

La première rame rénovée vient de sortir de l'atelier et reprend du service dès ce 12 février. Les autres suivront le même chemin et la grande révision / rénovation sera terminée en 2021. Il faut environ 6 mois de travail par véhicule. Le montant total de cette opération est de 9,4 millions d'euros, dont 4 millions pour les pièces de bogies (les "chariots" sous les rames).

La ligne C a pour particularité d'être un métro à crémaillère. Grâce à deux rails lisses et un troisième rail denté, le métro peut gravir la pente à 17 % entre Hôtel de Ville et Croix-Rousse. La ligne C est également la seule à Lyon dont le service commercial passe à l'extérieur sur une portion (la ligne A passe à l'intérieur du pont Morand, ce qui la protège des intempéries, lire ici).