Lyon TCL : desserte de l'ouest améliorée, une nouvelle ligne créée

La desserte de l'ouest de Lyon va être grandement améliorée dès le printemps avec le renforcement de la ligne C6, mais également la création d'une ligne express C6E.

Tous les jours, 18 000 voyages sont effectués sur la ligne C6 entre la gare de Lyon Part-Dieu et Écully le Pérollier, mais la saturation de cet axe est aussi une réalité. Ainsi, la ligne C6 va être entièrement redessinée pour mieux desservir les pôles de l'Ouest lyonnais, et répondre aux besoins des usagers, qu'ils soient étudiants, salariés, ou visiteurs. Cette C6 repensée permettra de relier le campus Lyon Ouest Écully à la Part-Dieu en moins de 50 minutes.

En parallèle, la ligne 4 va être remplacée par la C6E, une version express de la C6. Elle permettra de relier la Gare de Vaise, terminus du métro D, au campus Lyon Ouest en moins de 15 minutes, avec une fréquence de 3 minutes en heures de pointe. Des systèmes de priorité aux feux rouges seront installés pour faciliter le passage en priorité des bus aux intersections. Par ailleurs, un aménagement a été réalisé avec la création et l'insertion d'un couloir de bus à contresens pour permettre le franchissement de l'autoroute.

Toutes ces réalisations pourront être utilisées par les lignes 18, 89 et les "junior direct", mais aussi la future ligne 10 qui circulera en site propre sur la voie M6, dès septembre 2020 (ex A6 déclassée). Les deux lignes C6 et C6E seront mises en services le 30 mars 2020 et exploitées avec des bus articulés pour offrir une augmentation de la capacité de 25 %.