Lyon-Saint-Étienne : l'A47 fermée quatre jours à partir de ce jeudi soir

À partir de ce jeudi soir, la circulation entre Lyon et Saint-Étienne sera coupée à hauteur du pont de Givors. Un itinéraire de substitution via l’A450 et la RD342 sera mis en place. L'A47 à ce niveau sera fermée à partir de 20h ce jeudi et jusqu'au dimanche 2 juin à 12h.

Ce ne sera pas la seule fermeture puisque du lundi 3 juin au lundi 1er juillet, la circulation sera maintenue à 2 voies (de largeurs réduites) dans chaque sens de circulation en journée. En soirée, la circulation sera coupée dans le sens Saint-Étienne – Lyon les nuits des lundi 3, mardi 4, mercredi 5, lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin de 20h à 6h le lendemain . L'itinéraire de substitution sera le même que pour cette fin de semaine.