Lyon : que sait-on de l'incendie de la rue Childebert ?

Un incendie particulièrement impressionnant a eu lieu ce mercredi 17 juin à Lyon, à proximité de la rue de la République. Que sait-on de ce sinistre ?

Mercredi 17 juin, vers 8h, une épaisse fumée noire apparaît dans le ciel de Lyon. Un incendie est en cours au 4e étage d'un immeuble de la rue Childebert, à proximité de la rue de la République. Plus d'une soixantaine de pompiers vont combattre le feu durant toute la journée et s'aider d'un drone (voir photo qui illustre cet article).

A cause d'une porte qui serait restée ouverte lors de l'évacuation, le brasier se propage dans les parties communes, les étages et la cage d'escalier. Cette dernière s'est effondrée, compliquant le travail des soldats du feu, mais aussi les interventions qui vont suivre ces prochains jours.

L'intervention rapide des pompiers et leur mobilisation pendant plus de 24 heures devraient permettre la préservation de l'îlot d'immeubles. Des expertises vont désormais être menées pour évaluer l'étendue des dégâts et connaître les origines de l’incendie. Selon nos confrères du Progrès, le départ de feu serait parti d'une cigarette mal éteinte jetée dans une poubelle. Les mouchoirs en papier à l'intérieur auraient pris feu, avant que le brasier gagne en ampleur. Une seule personne a été légèrement blessée, l'habitant de l'appartement d'où l'incendie est parti.