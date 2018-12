Lyon : professeurs et lycéens seront dans la rue ce vendredi

Déjà dans la rue ce jeudi, lycéens et professeurs se retrouveront demain pour une journée d'action nationale contre la réforme des lycées et Parcoursup.

Comme vendredi dernier, une manifestation est prévue ce vendredi 14 décembre à Lyon contre la réforme des lycéens. Accompagnés cette fois-ci des professeurs, les élèves manifesteront au départ de Jean Macé à partir de 11h30. Une intersyndicale de professeur a déposé un préavis de grève de deux semaines pour soutenir les lycéens.

“Les revendications portées par le mouvement lycéen sont aussi celles des enseignants de notre lycée. Les premières victimes de la réforme Parcoursup et de la sélection à l'université sont les élèves des quartiers populaires que nous accueillons à Robert Doisneau”, ont déclaré des enseignants du lycée de Vaulx-en-Velin dans un communiqué.

Depuis plus d'une semaine maintenant, les lycéens sont dans la rue contre “ParcourSup, la réforme du BAC et le service citoyen obligatoire”. La semaine passée en Assemblée générale après la manifestation, ils avaient soutenu un rapprochement de leur mouvement avec celui des professeurs. Plusieurs milliers de lycéens avaient manifesté vendredi dernier. Depuis la mobilisation s'est calmée dans la métropole de Lyon. En plus de celle de demain, une manifestation est prévue ce jeudi matin.