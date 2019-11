Lyon : pourquoi la terre a tremblé à Lyon ce lundi midi ?

La terre a tremblé à Lyon ce lundi midi, vers environ 11h50. De nombreux internautes le font remarquer, mais aussi à Nîmes, à Avignon.

D'après le réseau national de surveillance sismique, deux séismes d'une magnitude 5,1 et 5,7 ont été relevés. Un épicentre a été relevé à l'ouest de Montélimar, le deuxième en Ardèche, pas très loin d'Aubenas.

Des répliques à prévoir ?

"Le réseau Sismalp vient de localiser un séisme de magnitude 5 en Ardèche, proche du Teil (5km à l'est) et d'Alba la Romaine (2km au nord). La source est localisée à une profondeur d'environ 10km. Ce séisme générera certainement des répliques dans les heures et les jours qui viennent", explique le réseau d'observation de la sismicité alpine.



