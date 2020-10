Lyon : plusieurs syndicats de l’enseignement déposent un préavis de grève pour la rentrée

Le gouvernement a présenté un protocole sanitaire « renforcé » dans les établissements scolaires pour la rentrée du 2 novembre. Protocole qui ne convainc pas les syndicats d’enseignants.

Le ministre de l’Éducation Jean Michel Blanquer a précisé le 29 octobre les nouvelles mesures sanitaires prises pour la rentrée scolaire le 2 novembre. Les deux principales mesures concernent le port du masque pour les élèves à partir de 6 ans et une meilleure aération des classes. Pour les syndicats de l’enseignement, ces nouvelles mesures sont insuffisantes.

Dans un appel commun diffusé le 30 octobre les fédérations FSU, FNEC FP-FO, CGT Educ’action, SUD Éducation expliquent être favorable "au maintien de l’ouverture des écoles, collèges et lycées", mais dénoncent des annonces du ministre de l’Éducation "dérisoires et souvent inapplicables". Les syndicats de l’enseignement demandent, notamment, que les classes soient dédoublées et que la rentrée soit décalée pour préparer au mieux la mise en œuvre du nouveau protocole sanitaire.

Le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a annoncé avoir déposé un préavis de grève, tout comme SUD Éducation et le SNUDI-FO.