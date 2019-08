Lyon, plusieurs ponts fermés en août pour travaux

Pont Winston Churchill à Lyon, pont Paul Bocuse entre Collonges et Cluire et pont de Couzon/Rochetaillée, plusieurs ouvrages vont être fermés dans la métropole de Lyon pour travaux en août.

La métropole de Lyon qui gère l'entretient des 709 ponts de l'agglomération, a annoncé la fermeture de plusieurs d'entre eux en août pour des travaux de rénovation.

Pont Winston Churchill (Lyon 6 et Lyon 4)

Des travaux de réfection des joints de chaussée du pont vont engendrer la fermeture totale du pont de jour et de nuit du 5 au 23 août avec une coupure de la circulation dans les 2 sens. Les circulations piétonnes et cycles sont maintenues sur le trottoir, un aménagement cyclable sera situé sur la partie sud du pont. Le montant estimatif global du chantier est de 280 000 euros.

Plusieurs déviations vont être mises en place :

Déviation depuis Lyon 6 (boulevard des Belges et avenue de Grande Bretagne) par le quai Charles de Gaulle puis le pont Poincaré, la Grande rue de Saint-Clair et le cours Aristide Briand.

Déviation depuis la Boucle vers le Sud par le cours d’Herbouville puis le quai A. Lassagne, le pont Morand et l’avenue M. Foch.

pont Morand et l’avenue M. Foch. Déviation depuis la Boucle vers le Nord par le cours Aristide Briand puis le quai et le tunnel

Bellevue, le pont Poincaré, le boulevard Laurent Bonnevay et le quai Charles de Gaulle.

Déviation depuis la Cité internationale (quai Charles de Gaulle) par l’avenue de Grande

Bretagne puis le quai de Serbie, le pont Morand et le quai A. Lassagne.

Pont Paul Bocuse (Collonges/Caluire)

L’intervention sur le pont Paul Bocuse pour la remise en peinture de la structure métallique et des garde-corps commencera à partir de septembre 2019 et jusqu’en avril 2020. Le chantier se fera sous confinement étanche pour éviter d'éventuels rejets dans la Saône). La circulation sera peu impactée avec quelques mises en alternance, et des fermetures ponctuelles de nuit seront à prévoir. Le coût des travaux s’élève à 2 millions d’euros.

Pont de Couzon/Rochetaillée

Du 5 au 29 août, des travaux seront réalisés pour la mise en place de “crapauds” à la place place d’anciens boulons pour pincer et resserrer le platelage sur la structure. La réalisation des travaux entraînera une coupure du pont à la circulation routière en journée de 8h à 16h du lundi au jeudi. La circulation des piétons, vélos et autres modes doux sera maintenue. Le pont sera rendu à la circulation les soirs et week-ends, y compris les vendredis. Les travaux sont estimés à 56 000 € TTC.

Des déviations seront mises en place :