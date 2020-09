Lyon : plus que deux opérateurs trottinettes depuis ce mardi

Les entreprises Dott et Tier ont été choisies par appel à projets pour déployer 2 000 trottinettes chacune à Lyon.

Depuis ce mardi, deux opérateurs de location de trottinettes électrique se partagent le gâteau lyonnais. Le résultat d'un appel à projets lancé par l'ancienne majorité qui a aboutit à la sélection de Dott et Tier. Exit donc toutes les autres compagnies qui n'ont plus le droit de cité entre Rhône et Saône. Les deux opérateurs choisis pourront déployer 2 000 trottinettes chacun. Un arrêté devrait par ailleurs être pris pour aménager des stationnements dédiés au petites deux-roues. “Ces emplacements seront majoritairement des places de stationnement en amont des passages piétons. Terminer un trajet ne sera possible qu’au sein de ces emplacements pour les zones concernées”, précise la ville de Lyon.