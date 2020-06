Lyon : Pathé organise deux séances de minuit pour le retour du cinéma

Pour fêter la réouverture des cinémas, Pathé organise deux séances de minuit à Lyon, dans la nuit du 21 au 22 juin.

Les cinémas vont rouvrir leur porte le 22 juin, mais il faudra parfois attendre un peu pour découvrir de nouveaux films. Plusieurs longs métrages ont vu leur sortie décalée à la fin de l'année, voire 2020.

Néanmoins, le Pathé Bellecour a choisi de proposer deux films en avant-première à l'occasion de deux séances de minuit dans la nuit du 21 au 22 juin : le thriller sud-coréen Lucky Strike de Yong-hoon KIM et la comédie Mon cousin de Jan Kounen.

À l'intérieur des salles, la jauge sera limitée à 50 % de la capacité initiale. Il faudra donc conserver une place de libre entre chaque spectateur, sauf s'il s'agit de membre du même groupe / famille qui pourront toujours s'asseoir ensemble à condition de garder une place vacante de part et d'autre.

Les réservations sont disponibles dès à présent sur le site de Pathé.

Lucky Strike de Yong-hoon KIM

Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs...

Mon cousin de Jan Kounen

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50 % de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.