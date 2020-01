Lyon : pagaille sur la route, 60 km de bouchons ce matin

De nombreuses perturbations sont en cours sur les routes lyonnaises ce lundi matin. Des bouchons sont en cours sur la M6/M7, l'A42, l'A46 et l'A43.

Les routes de la région lyonnaise sont perturbées ce lundi matin. Selon Onlymoov, on compte plus de 60 km de bouchons sur l'agglomération lyonnaise. La M6 en direction de Lyon est très fortement bouchée avant Perrache avec pas loin de 10 km de bouchons. Au sud de Perrache, la circulation commence à se fluidifier au niveau du musée des Confluences.

Plus largement, on compte des perturbations entre Rillieux-la-Pape et le Noeud des Îles sur l'A46 et sur l'A42. De fortes perturbations (10 km de bouchons) sont aussi en cour sur l'A46 sud dans le sens sud>nord. Enfin, l'A43 est aussi très fortement perturbée en direction de Lyon avec 6km de bouchons. Dans la mesure du possible, il est conseillé de privilégier les transports en commun ou les déplacements doux tels que le vélo.