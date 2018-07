Lyon : nomination d'un nouveau Gouverneur militaire

Ce lundi 2 juillet, un nouveau Gouverneur militaire prend ses fonctions à Lyon. Le général Philippe Loiacono présidera la cérémonie militaire du 13 juillet prochain, dans le 6e arrondissement, en amont de la fête nationale.

Nommé par décret, le général de corps d'armée Philippe Loiacono a pris ses fonctions comme gouverneur militaire de Lyon ce lundi 2 juillet. À ce titre, il assurera plusieurs fonctions plutôt méconnues.

Quelles fonctions exerce le Gouverneur militaire de Lyon ?

La fonction de Gouverneur militaire remonte à Lyon au début du XIVe siècle (le plus ancien gouverneur connu est Béraud de Mercœur, en 1310), lorsqu’un officier était désigné dans chaque ville située le long de la frontière pour en assurer la défense. Le gouverneur militaire est défini par le ministère des armées comme assurant "les responsabilités de commandant d'armes de la garnison de Lyon", mais aussi comme représentant "de l'État, et des collectivités locales et territoriales". Il est également Officier général de zone de Défense et de Sécurité sud-est (OGZDS). Il doit donc encadrer la participation des armées à la défense du territoire national. Fonction d'autant plus importante puisque, d'après le ministère des armées "la mission de protection du territoire concerne 13 000 militaires engagés quotidiennement"- dont 10 000 dans le cadre de l'opération Sentinelle. Le général Philippe Loiacono assurera également une mission d'Appui au Fonctionnement du Ministère (AFM). Cela consiste principalement à donner des conseils par rapport, dans ce cas précis, "au respect de l'environnement ou au dialogue social". L'ultime fonction exercée par le Gouverneur militaire de Lyon est celle de Commandant de Zone Terre (COMZT). Cela lui permettra d'organiser l'armée de terre au niveau local.

Qui est le général de corps d’armée Philippe Loiacono ?

Né en 1962 à Castres, le général de corps d’armée choisit la Marine après sa formation. Il participe à diverses opérations à l'étranger en ex-Yougoslavie, dans la corne de l'Afrique et au Rwanda. En juillet 2004, il devient colonel et prend le commandement du 4e régiment du Service militaire adapté (SMA). Dans ce cadre, il participe à diverses missions de services publics telle la lutte contre le Chikungunya à Madagascar par exemple. Il devient commandant du SMA en juillet 2012 lorsqu'il est promu général. Le nouveau Gouverneur militaire de Lyon prend la place du général Pierre Chavancy (2014-2018) issu, pour sa part, de l'infanterie. Ce dernier a eu un parcours moins axé sur la prévention et l'insertion, deux caractéristiques du SMA dont s'est occupé Philippe Loiacono.