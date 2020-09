Lyon : multirécidiviste, il dégrade des véhicules, fouille et vole dedans

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme a été interpellé mardi. Il est soupçonné d'avoir dégradé et fouillé 15 véhicules dans le 6e et le 3e arrondissement de Lyon entre le 26 juillet et le 19 août.

Un habitant de Villeurbanne de 22 ans est soupçonné d'avoir dégradé et fouillé 15 véhicules dans le 6e et le 3e arrondissement de Lyon entre le 26 juillet et le 19 août.

L’ADN et les traces papillaires du mis en cause ont été retrouvées sur trois des véhicules "fouillés".

L'homme a été interpellé ce mardi. En garde à vue, il a reconnu avoir fouillé les véhicules mais volé uniquement deux objets. Il a aussi nié les dégradations.

Il a été laissé libre et est convoqué le 26 avril 2021.