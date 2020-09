Lyon : manifestation et appel à la grève le 17 septembre

Dans le cadre du mouvement national d’action de plusieurs syndicats, l'intersyndical du Rhône appelle à la grève et à manifester le 17 septembre.

Plusieurs syndicats emmenés par la CGT ont appelé à une journée d’action nationale le 17 septembre. Dans le département du Rhône, l’intersyndical regroupant CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO, UNEF et UNL a publié une déclaration détaillant les actions prévues ce jeudi à Lyon. Outre l’appel à la grève, une manifestation est organisée au départ de la Manufacture des Tabacs à 11h30. Elle doit se rendre Place Bellecour.

Les organisations syndicales et de jeunesses adressent plusieurs critiques au gouvernement, liées aux mesures sanitaires et à la situation socio-économique du pays : l'impréparation du ministère de l’Éducation nationale de la rentrée scolaire, l'obligation de port du masque sans gratuité des masques, l'organisation du travail redevenu "anarchique et disparate", casse des services publics, l’affaiblissement de la Sécurité sociale…

Elles proposent, en opposition au plan de relance présenté par le gouvernement, "La préservation de l’emploi, notamment grâce à la réduction du temps de travail sans perte de salaire, et la lutte contre la précarité" des mesures que l’intersyndical estime possible à mettre en œuvre "avec une meilleure répartition des richesses, la fin de l’évasion fiscale et des aides publiques aux multinationales".