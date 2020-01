Lyon : les tramways perturbés à cause de Rhônexpress

Suite à un incident technique sur Rhônexpress, pantographe retourné, plusieurs lignes de tramway sont perturbées à Lyon.

Ça ne sera pas la journée pour Rhônexpress à Lyon, ce lundi 6 janvier. La navette vers l'aéroport Saint-Exupéry était à l'arrêt ce matin à cause du gel sur la ligne. Vers 11 heures, un nouvel événement paralyse la ligne. En effet, à cause d'un pantographe retourné, elle est perturbée.

A cause de cette panne, les lignes T3 et T4 sont directement impactées. La ligne T3 s'arrête à Part-Dieu Sud, la station Part-Dieu Villette n'est plus desservie. La T4 ne circule plus entre Thiers Lafayette et Archives Départementales. Le retour à la normale est prévu autour de 12h40.