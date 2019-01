Lyon : les trams T1 et T2 perturbés à cause d'un incident technique

Suite à un incident technique, les tramways T1 et T2 sont perturbés ce mercredi depuis 12h15.

Mise à jour : reprise du trafic après 45 minutes d'incident technique

Le tram T1 ne circule plus entre Perrache et Quai Claude Bernard, suite à un incident technique depuis 12h15. Ainsi, la ligne est coupée et circule en deux parties : des trams roulent entre Debourg et Perrache, d'autres entre Quai Claude Bernard et IUT Feyssine.

De son côté, la ligne T2 effectue son terminus à l'arrêt Villon, les stations entre Perrache et Villon ne sont plus desservis. On ignore l'origine de cet incident pour l'instant.