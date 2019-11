Lyon : les métros circuleront toute la nuit du 31 décembre

Pour le réveillon du jour de l'an, les métros et funiculaires du réseau TCL circuleront durant toute la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Une manière de bien débuter la nouvelle année à Lyon.

En 2018, la présidente du Sytral Fouzya Bouzerda avait déjà tenté de mettre en place la mesure. Au final, elle sera effective pour la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020.

En effet, les métros du réseau TCL circuleront sans s'arrêter durant tout le réveillon. Les Lyonnais pourront ainsi profiter des métros A, B, C et D et funiculaires F1 et F2 toute la nuit, sans aucune interruption et sans devoir prendre obligatoirement leur voiture pour rentrer chez eux. Cette mesure est aussi un gage de sécurité pour de nombreux habitants de la métropole et répondra à une forte demande qui n'est jamais retombée depuis plusieurs années.

Les métros jusqu'à 2 heures les week-ends

Par ailleurs, dès le 15 novembre, tous les week-ends, les métros circuleront jusqu'à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Fouziya Bouzerda avait évoqué devant les élus une extension de la mesure à toute la nuit du réveillon lors du dernier Comité du Sytral, ce qui est désormais confirmé.

Reste une question qui ne devrait pas manquer de faire débat lors des prochaines élections : celle de l'absence de service durant les 1er mai. En effet, ce jour-là, aucun transport en commun du réseau TCL ne circule à Lyon.