Lyon : les lignes T1 et C9 perturbées par une manifestation d’avocats

En raison d'une manifestation d'avocats à Lyon, le tramway T1 et la ligne C9 sont actuellement perturbés.

En raison d'une manifestation rue Servient dans le 6e arrondissement de Lyon, la ligne C9 est perturbée depuis midi. Les arrêts de Part-Dieu Servient à Bellecour Le Viste ne sont plus desservis en direction de Bellecour Le Viste . Les arrêts de Bellecour Antonin Poncet ne sont plus desservis en direction d’Hôpitaux Est. La reprise des voyageurs s'effectue à l'arrêt Part-Dieu Auditorium en direction d’Hôpitaux Est. La reprise normale de la circulation est prévue pour 15h.

Le T1 est lui aussi perturbé et ne circule plus qu'en deux parties distinctes de Debourg à Place des Archives et de Liberté à IUT Feyssine.