Lyon : les éboueurs en grève répondent à David Kimelfeld

Les éboueurs de la métropole sont en grève depuis près de deux semaines, et leur rencontre avec David Kimelfeld n’a pas apaisé les tensions. Les propositions de ce dernier n’ont pas convaincu les grévistes, qui semblent bien partis pour continuer le mouvement.

Après une rencontre entre le président de la métropole David Kimelfeld et les éboueurs en grève vendredi dernier, on aurait pu s’attendre à une accalmie. Pourtant, les propositions avancées par la métropole n’ont en rien diminué la grogne des éboueurs, dont le syndicat FO publie officiellement un communiqué pour le moins incisif à destination du patron de la métropole. Point par point, le syndicat démonte chaque proposition faite par David Kimelfeld et dénonce "une fumisterie". Ce dernier avait annoncé un plan de 5,4 millions d’euros pour "améliorer le pouvoir d’achat des 9200 agents de la Métropole" avec notamment un renforcement du régime indemnitaire et des efforts sur les mutuelles des employés. Un coup dans l’eau pour les grévistes, qui souhaitent une revalorisation directe de leur salaire et une modification de leurs conditions de travail. La métropole a alors revu une partie de ses propositions, en proposant notamment une prime à l’ensemble de éboueurs chauffeurs de 300 euros bruts sur l’année. Une annonce encore insuffisante pour le syndicat, qui ne voit aucune garantie à ce versement et préfère une revalorisation complète de la rémunération des éboueurs. Pour les syndicalistes, la balle est désormais dans le camp de la métropole, qui doit selon eux se mettre autour de la table pour participer à "une négociation sérieuse".