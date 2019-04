Lyon : le vent violent perturbe les trams T1 et T2

Suite à des rafales de vent à Lyon, les lignes de Tram T1 et T2 sont fortement perturbées.

Des rafales de vent atteignant jusqu'à 85 kilomètres / heure sont actuellement relevées à Lyon. Pont Gallieni un tram est à l'arrêt alors que sa partie en contact avec la ligne s'est retournée.

Ainsi, les lignes de tramways T1 et T2 sont lourdement impactées. Le T1 circule uniquement entre Part-Dieu / Vivier Merle et IUT Feyssine. Sur la ligne T2, le tram circule uniquement entre Villon - Saint-Priest / Bel-Air. Des bus relais ont été mis en place pour maintenir le service sur les secteurs non desservis. Cet incident technique devrait durer au moins jusqu'à 17 heures.