Lyon : le tram T3 et Rhônexpress toujours à l'arrêt après un incendie

A cause d'un incendie volontaire, le tramway T3 et Rhônexpress ne circulent toujours pas ce mercredi matin.

Le tramway T3 et Rhônexpress ne devraient circuler qu'à partir de 10 heures ce mercredi matin. En raison d'un acte de malveillance, un incendie volontaire, le tramway T3 et la navette Rhônexpress étaient à l'arrêt depuis mardi soir. Des bus relais sont mis en place entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie puis entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.i.

La ligne T4 est également impactée et circule d'Archives à Hôpital. Les stations de Part-Dieu Villette à La Doua ne sont plus desservies.

Mardi, vers 20 heures, un ou plusieurs individus ont volontairement incendié un coffret électrique du réseau tramway à Meyzieu, ce qui a entraîné de lourdes perturbations.