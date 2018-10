Lyon : le pédophile forçait ses victimes à commettre le pire

A Lyon, un individu se faisait passer par un adolescent en ligne, récupérant ainsi des photos de ses victimes dénudées, puis les menaçait de les divulguer si elles ne lui obéissaient pas.

L'affaire est dévoilée par nos confrères du Progrès. A Lyon, un individu de 35 ans, pédophile présumé, vient d'être arrêté par la police. Il est soupçonné de s'être livré à un macabre stratagème. Son mode opératoire était toujours le même : il se faisait passer pour un jeune garçon ou une jeune fille sur les sites pour adolescents, puis demandait à ses victimes de réaliser des photos et vidéos intimes. En échange, il envoyait ce qu'il présentait comme ses photos, en réalité, celles d'autres victimes.

Une fois les documents en sa possession, l'individu les menaçait des les diffuser si ses victimes refusaient de se plier à ses désirs. Il leur demandait alors de prendre en photo leurs frères et sœurs nus puis de lui les envoyer. L'individu a déjà été condamné à 5 ans de prison pour des faits similaires. Il avait demandé à l'une de ses victimes de violer sa petite sœur devant sa webcam. Plusieurs plaintes ont été déposées contre l'homme, et l'enquête en cours tente de trouver le nombre d'enfants et d'adolescents pris pour cible.