Lyon : le métro D arrêté à cause d'une intrusion dans le tunnel

Suite à la présence potentielle d'au moins une personne dans le tunnel, la ligne de métro D à Lyon ne circulait plus ce lundi soir.

Ce lundi soir, l'intégralité de la ligne D n'a plus fonctionné à Lyon de 21h40 à 22h, suite à l'intrusion potentielle d'au moins une personne dans le tunnel du métro. Le trafic a pu reprendre au bout de vingt minutes après que les équipes se soient assurées qu'aucune personne n'était encore présente dans le tunnel.

La ligne a été totalement à l'arrêt dans les deux sens et sur l'ensemble du parcours. A noter, des portes anti-intrusions commencent à être installées sur le réseau, un besoin qui pourrait se faire de plus en plus important pour éviter ce genre d'incident.

Mise à jour à 22 heures