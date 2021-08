Lyon : le métro B encore à l'arrêt certains soirs de septembre

Jusqu'au 1er octobre, le métro B qui relie Charpennes et la gare d'Oullins ne fonctionnera pas certains soirs. Des bus relais sont mis en place.

À partir de 21h15 du lundi au mercredi, le métro B ne circulera plus à Lyon. Du 30 août au 1er octobre, les passagers devront emprunter des bus relais pour rejoindre les différents arrêts de la ligne qui va de la gare d'Oullins à Charpennes. Le dernier départ à Charpennes aura lieu à 21h15 et celui de la gare d'Oullins à 21h25. Les bus seront mis en place à partir de 21h18 à Charpennes et 21h32 à Oullins.

Le jeudi 30 septembre fera exception puisque le métro ne circulera pas non plus en soirée, sur les même horaires que du lundi au mercredi. Il sera également à l'arrêt dimanche 26 septembre au matin entre 4h30 et 11h.

Ces perturbations dans le trafic sont liées à des travaux pour automatiser la ligne.