Lyon : le LOU s'incline face à Pau en Top 14

Les Lyonnais ont inscrit seulement 17 points, contre 21 pour Pau.

Les joueurs du LOU Rugby n'ont pas réussi à s'imposer face à Pau lors de la 2e journée de Top 14. Ils ont perdu 21 à 17. Le LOU était pourtant en supériorité numérique, puisque Lekima Vuda Tagitagivalu, de Pau, a été exclu à la 25ème minute pour plaquage dangereux.

Les Lyonnais ont marqué un essai et quatre pénalités, contre 6 pénalités et un drop pour l'équipe de Pau. La semaine prochaine, le LOU sera à domicile et affrontera Perpignan.