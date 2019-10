Lyon : le LOU rugby reçu 7 sur 7 ?

Le LOU rugby, leader du Top 14, affronte Pau ce samedi soir à Gerland. Avec la ferme intention de continuer son sans-faute cette saison.

Mais où va s'arrêter le LOU ? Les Lyonnais sont inarrêtables cette saison. Demi-finalistes du championnat en 2018 et en 2019, les hommes de Pierre Mignoni ont réussi un début de saison canon.

C'est simple. Six matchs, six victoires. Donc quatre à la maison, à Gerland. Le LOU va tenter de poursuivre sa belle série ce samedi contre Pau. Un adversaire normalement à la portée de ce LOU-là, de plus en plus ambitieux. Avec un nouveau succès, Lyon ferait le trou en tête du Top 14.