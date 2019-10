Lyon : le 18 des pompiers ne répond plus, voici les numéros à appeler

Suite à un problème technique, les numéros 18 et 112 des pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône ne fonctionnent plus. Voici les numéros à appeler en cas d'urgence.

Ce jeudi 3 octobre, les numéros 18 et 112 des pompiers du Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours du Rhône et de la métropole de Lyon ne fonctionnent pas. Les soldats du feu ne reçoivent plus les acheminements des appels 18 et 112.

Pour les joindre jusqu'à nouvel ordre sur le département du Rhône et la métropole de Lyon, il est impératif de composer le 15 ou le 17. Des liaisons ont été établies pour permettre l'acheminement des appels.