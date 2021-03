Lyon : La ville participera à l'évènement Earth Hour le 27 mars prochain

Pour la 15e édition de Earth Hour, organisée par WWF, la ville de Lyon va se retrouver dans le noir presque complet.

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) organise sa 15e édition d'Earth Hour. Une mobilisation internationale pour sensibiliser chaque être humain à la protection de l'environnement et à la crise climatique. WWF invite donc tout le monde à éteindre les lumières de chez-soi à 20 h 30 le 27 mars prochain. De Lyon à New-York en passant de Hong-long à Wellington, des centaines de villes vont jouer le jeu.

La ville de Lyon répondra à cet appel et les éclairages du plan lumière seront éteints jusqu'au lendemain (bâtiments, décorations etc...) à l'exception de la Basilique de Fourvière et des éclairages dans les rues.

Chaque année, plusieurs millions d'individus participent à ce mouvement (le plus gros de la planète dans le genre) et montre la prise de conscience de chacun au sujet de l'environnement.