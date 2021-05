Lyon : la société "Time for the Planet" condamnée à changer de nom

Le tribunal de commerce de Lyon a condamné le 7 avril la société Time for the Planet à modifier son nom. Une procédure en référé avait été lancée par la société de conseil Time to Planet, mécontente de la similitude entre leurs dénominations.

Time for the Planet devra se renommer. Une entreprise orléanaise, Time to Planet, avait demandé à ce que l'entreprise lyonnaise n'utilise plus le nom Time for the Planet et dénoncait l'impact de la proximité des dénominations sur son activité. Le tribunal de commerce de Lyon lui a donné gain de cause. Time for the Planet devra modifier son nom, notamment sur les réseaux sociaux, et verser une amende de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours après l'ordonnance.

Le tribunal a estimé que la différenciation entre les activités des deux entreprises n'était pas suffisante pour être perceptible par le public et justifie le changement de nom. Time for the Planet est une société à but non-lucratif créée à Lyon en 2019 qui souhaite rassembler 1 milliard d'euros pour financer la création de 100 entreprises dans le domaine de la transition écologique. De son côté, Time to Planet est une société de conseil en innovation qui accompagne les entreprises dans leurs transitions économiques, sociétales et écologiques.

Time for the Planet a confirmé faire appel de la décision.

