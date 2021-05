Lyon : La Saône et le Gier en vigilance jaune crue

Météo France a placé la Saône et le Gier en vigilance jaune pour risque de crues. La préfecture appelle à la vigilance.

Suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la région, la Saône et le Gier sont placés en vigilance jaune pour risque de crue. "Ces crues peuvent être génératrices de débordements, de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux", rappelle la préfet. Il appelle chacun à la vigilance, même à Lyon. Le département du Rhône avait plus tôt été placé en vigilance orange pluie-inondations.