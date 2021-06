Lyon : La première édition des "OUR(S) de la com" récompense le monde de la communication

La première cérémonie des OUR(S) de la com a récompensé mardi 1er juin les talents de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les neufs membres professionnels du jury ont dû départager plus de 60 candidats constitués d'annonceurs (organismes publics, entreprises privées), agences et prestataires des métiers de la communication et du marketing basés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les projets récompensés, au nombre de 22, devaient concerner des acteurs de la région et avoir été réalisés au cours de l'année 2020.

La présidente du jury, Christine Eysseric-Rocca, a tenu à féliciter tous les participants "dans une année marquée si particulière qui nous a amenés à faire autrement, à être plus digital, plus responsable".

Parmi les 22 lauréats, Johanna Lepin a notamment obtenu la médaille d'or dans la catégorie "Prix du meilleur ou de la meilleure jeune talent (- 26 ans)" pour sa campagne d’affichage fictive pour France Alzheimer (Rhône).

Le "Prix spécial du jury du ou de la meilleur(e) directeur/trice de la communication" a quant à lui été attribué à Marion Lefebvre Chereul des Hospices Civils de Lyon. Au moment de venir chercher son trophée, elle a déclaré, émue : "24 192 collaborateurs des HCL. Depuis 15 mois, ils sont jour et nuit au front. Et ce n’est pas encore terminé. Je suis aussi très heureuse de mettre en valeur avec ce prix, le métier de la communication hospitalière."

